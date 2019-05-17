ميسي وراء إنقلاب جريزمان على أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة عن تفاصيل جديدة في قضية رحيل أنطوان جريزمان عن صفوف اتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الجاري.





وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن جريزمان أبلغ دييجو سيميوني، مدرب اتلتيكو مدريد وجيل مارتن الرئيس التنفيذي لنادي واندريا بارتا، المدير الرياضي لروخي بلانكوس خلال الاجتماع بينهم بأنه لا يستطيع قول لا إلى ليونيل ميسي الذي حثه على الرحيل صوب برشلونة.





وكان جريزمان أعلن في الأسبوع الجاري رحيله عن اتلتيكو مدريد بعد 5 سنوات بصفوف الروخي بلانكوس.





ويملك جريزمان 120 مليون يورو كشرط جزائي في عقده بداية من يوليو المقبل وتشير التقارير إلى أن الفرنسي اقترب من الانتقال لبرشلونة مقابل 17 مليون يورو سنويا بعقد لمدة 5 سنوات.