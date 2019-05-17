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يوسف العبد: الأطباء البيطريين كنوز مدفونة لا يتم الاستفادة بها

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:07 م
يوسف العبد: الأطباء البيطريين كنوز مدفونة لا يتم الاستفادة بها
الدكتور يوسف العبد
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آيات عامر
 
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قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الثروة السمكية بالنقابة، إن مجلس النقابة داعما وبقوة هاشتاج #رجعوا_تكليف طب_بيطري، ونحن جميعا نطالب بإعادة تعيين الأطباء البيطريين لأنهم كنوز مدفونة لا يتم الاستفادة بها في الوقت الذي تهتم الدولة بالمشروعات القومية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ولكن للأسف الشديد دور الأطبار البيطريين من تلك المشروعات غائب.

وأضاف "العبد"، نطالب بالتعينات اللي توقفت من عام 1995، مع وجود عجز كبير جدا في التعينات بالجهاز الإدارى للطب البيطري، مشيرا إلى أن دور الطبيب البيطري في هيئة سلامة الغذاء ضعيف جدا مع أنه العمود الأساسي في هيئة سلامة الغذاء.

وتابع: الطبيب البيطري دوره كبير جدا في الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والوقاية من الأمراض، موضحا انه لابد من وجود طبيب بيطري على أرس أي منشأة سياحية وأي مطعم؛ لحماية أولادنا من الأمراض والحفاظ على سمعتنا دوليا من حدوث أي حالات تسمم للسائحين.

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