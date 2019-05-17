هبوط إضطراري لطائرة أوكرانية متجهة إلى مصر بعد بلاغ بوجود قنبلة
الجمعة 17/مايو/2019 - 03:58 م
وكالات
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أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم الجمعة أن طائرة كانت متجهة من مدينة بوريسبول في مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ في مصر، هبطت اضطرارياً في مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة ناسفة على متنها.
ونقلت صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" عن مدير قسم الاتصالات بالشرطة الوطنية الأوكرانية ياروسلاف تراكالو قوله: "في حوالي الساعة الخامسة صباحاً (0200 بتوقيت غرينتش) ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية "أوكرأيروخا"، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا".
وأضاف تراكالو أن سبب الهبوط الاضطراري كان بلاغاً من بمجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة.
وقال تراكالو "توجهت معدات الكشف عن المتفجرات ومدربي الكلاب إلى الموقع، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية
وذكرت صحيفة "دومسكايا" المحلية الأوكرانية، أن الطائرة أقلعت مرة أخرى متجهة إلى مصر الساعة 20:10 (0720 بتوقيت غرينتش).
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