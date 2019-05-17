جوارديولا يطمئن جماهير برشلونة على صفقة جريزمان

رد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على شائعات اهتمام بطل الدوري الإنجليزي بضم الفرنسي أنطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.





وقال بيب جوارديولا في تصريح قصير لموقع جول العالمي أشخاص من برشلونة لا تقلقوا لن نشترى جريزمان من اتلتيكو مدريد لأننا لا نملك المال لذلك.





وكانت صحيفة سبورت الكتالونية ذكرت اليوم أن مانشستر سيتي مستعد لضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع اتلتيكو مدريد بداية من شهر يوليو المقبل.





يذكر أن جريزمان أعلن في الأسبوع الجاري رحيله عن اتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الجاري ولم يكشف عن وجهته بعد.





وتشير الصحافة الفرنسية والإسبانية إلى أن برشلونة هو الأقرب لضم جريزمان من اتلتيكو مدريد بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 17 مليون يورو سنويا.