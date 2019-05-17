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عاجل.. الخارجية اللبنانية تعلن تحرير مواطنها المختطف في أبيدجان

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:27 م
عاجل.. الخارجية اللبنانية تعلن تحرير مواطنها المختطف في أبيدجان
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن تحرير المواطن اللبناني، أشرف رضا شور، الذي تم اختطافه منذ يومين في إحدى ضواحي مدينة أبيدجان عاصمة ساحل العاج.


وشكرت الخارجية اللبنانية "كل من أسهم في تحرير شور، لا سيما السلطات القضائية والأمنية في دولة ساحل العاج، والجالية اللبنانية"، منوهة بدور السفارة اللبنانية التي "تابعت بعناية القضية".

وكانت "عصابة مجهولة" اختطفت قبل أيام المغترب اللبناني أشرف رضا شور (35 عاما)، وهو يملك مخبزا في منطقة أبوبو بضواحي العاصمة أبيدجان،

وأقدمت العصابة على مهاجمة شور، وأرغمته على الصعود إلى السيارة بعدما أطلقت النار، وتم اختطافه والتوجه به إلى جهة مجهولة لطلب فدية. 

ولم يوضح بيان الخارجية اللبنانية كيفية تحرير مواطنها.

وبينما تم تسليم المواطن اللبناني المحرر إلى عائلته في ساحل العاج، أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية إلى أن حالته الصحية جيدة.

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