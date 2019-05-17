وحدة علاج الفيروسات الكبدية بملوي تحصل على المركز الأول بالمنيا

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حصلت وحدة العلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى ملوى العام، على المركز الأول على مستوى محافظة المنيا، وفقا لخطاب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية للدكتور عادل سعد حسانين المدير الطبى للوحدة.



واستطاعت الوحدة أن تكون من أكثر الوحدات صرفُا لعلاج "سوفالدي" لمرضي فيروس "سي".



وكان الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنيا السابق، والدكتور عادل سعد مدير مستشفى ملوي العام قد أفتتحا مركز علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى ملوي العام في الثانى من أبريل 2016؛ حيث تم توزيع عقار "سوفالدي" على مرضى الفيروسات الكبدية "فيروس سي"، فور افتتاح المركز.



ويعد مستشفى ملوي هو المنفذ الثالث على مستوى محافظة المنيا في توزيع العقار بعد "منفذ سمالوط - المنيا".