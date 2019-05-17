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مدير صندوق مكافحة الإدمان: نستخدم أساليب فنية وإبداعية وثقافية للتوعية بأضرار المخدرات

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:41 م
مدير صندوق مكافحة الإدمان: نستخدم أساليب فنية وإبداعية وثقافية للتوعية بأضرار المخدرات
عمرو عثمان - أرشيفية
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آيات عامر
 
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أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انه يتم استخدام أساليب فنية وابداعية وثقافية لتوعية المواطنين  بأضرار تعاطى المخدرات.

وأضاف أن المبادرة تستهدف أيضا توعية الأسر بأضرار تعاطي المخدرات وتعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة، كما تتضمن المبادرة تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة مثل الأناشيد والابتهالات الدينية بين فقرات التوعية بأضرار المخدرات.

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