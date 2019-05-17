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بسمة وهبة تدفع القاهرة والناس لقائمة المركز الثالث في الأعلي مشاهدة برمضان

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:33 م
بسمة وهبة تدفع القاهرة والناس لقائمة المركز الثالث في الأعلي مشاهدة برمضان
بسمة وهبة
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الفجر الفني
 
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أصدر موقع socialblade  قائمة بأعلى المشاهدات  خلال العشر ايام الاولي من شهر رمضان.

 وتصدر رامز القائمة ب ٨٤ مليون مشاهدة فيما كانت مفاجاه رمضان حتي الآن قناة القاهرة والناس التي حققت ٦٨ مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة خاصه بعد النجاح الكبير لبرنامج شيخ الحارة الجزء الثالث الذي يذاع حاليا علي القناة.

واليكم ترتيب مشاهدات القنوات وترتيبها في العشر الايام الاولي من رمضان .

Ramez Galal =84.8M
MBC Masr =70.5M
ELQahra We Elnas  =68.3 M
EtisalatMasr =42M
Synergy =40.5M
MBC1=36.2M
Mohamed Ramadan =35.7M
Al Nahar TV=30M
MBC Group =29.1M
Vodanfone =29M
AlHayah TV =26.2M
Shahid=25.6M
Telecom Egypt =25.1M
DMC Drama=24M
Orange Egypt=22M
AlNaharDrama =20.5M
AlHayah Series =15.8M
ON E =15.6M
CBC Drama =12.2M
DMC =11.4M 
Badal El Hadouta 3=11.8M
ON Drama =8M
CBC =6.2M
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