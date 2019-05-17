بسمة وهبة تدفع القاهرة والناس لقائمة المركز الثالث في الأعلي مشاهدة برمضان

أصدر موقع socialblade قائمة بأعلى المشاهدات خلال العشر ايام الاولي من شهر رمضان.





وتصدر رامز القائمة ب ٨٤ مليون مشاهدة فيما كانت مفاجاه رمضان حتي الآن قناة القاهرة والناس التي حققت ٦٨ مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة خاصه بعد النجاح الكبير لبرنامج شيخ الحارة الجزء الثالث الذي يذاع حاليا علي القناة.





واليكم ترتيب مشاهدات القنوات وترتيبها في العشر الايام الاولي من رمضان .





Ramez Galal =84.8M

MBC Masr =70.5M

ELQahra We Elnas =68.3 M

EtisalatMasr =42M

Synergy =40.5M

MBC1=36.2M

Mohamed Ramadan =35.7M

Al Nahar TV=30M

MBC Group =29.1M

Vodanfone =29M

AlHayah TV =26.2M

Shahid=25.6M

Telecom Egypt =25.1M

DMC Drama=24M

Orange Egypt=22M

AlNaharDrama =20.5M

AlHayah Series =15.8M

ON E =15.6M

CBC Drama =12.2M

DMC =11.4M

Badal El Hadouta 3=11.8M

ON Drama =8M

CBC =6.2M