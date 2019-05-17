مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد يعقد سلسلة ندوات عن فضال شهر رمضان الكريم

ندوة بعنوان " فضائل شهر رمضان" وحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد على مصطفى وكيل المنطقة الازهرية الاسبق وتناولت (قيم التسامح - الصبر - الاخلاق الحميدة - العمل وبناء المجتمع).



وأكد، منصور آدم، مدير عام مركز النيل للاعلام بالخارجة، إنه تم عقد ندوة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات " وحاضر فيها فضيلة الشيخ طارق محمد كبير الائمة بمديرية الاوقاف وعلى محمد والى أمين عام الشباب الاسبق واحد محاربى اكتوبر ١٩٧٣ وتناولت ( الغزوات والانتصارات الاسلامية في رمضان - انتصارات العاشر من رمضان - المخططات الصهيونية ومواجهتها اسباب النصر - العقيدة الراسخة - الدروس المستفادة من نصر العاشر من رمضان - قيم الولاء والانتماء للوطن - انعكاسات النصر على الاستقرار والتنمية - استرداد الارض والعزة والكرامة).



واضاف، آدم، إنه تم عقد ندوة حول " التكافل الاجتماعى ودور الافراد والمؤسسات "وحاضر فيها فضيلة الشيخ حمدى فتحى امام وخطيب بمديرية الاوقاف وعادل آدم رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالمحافظة ورئيس مجلس ادارة الجمعية الشرعية بالخارجة وتناولت الندوة (معنى التكافل وأهميته - رمضان شهر الجود والعطاء - فضل الانفاق- الجمعيات الاهلية انشطتها ودورها فى خدمة المجتمع - المساعدات العينية والمادية والاجتماعية للفئات المستحقة)، مؤكدًا إن سلسلة الندوات مستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

نظم مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد التابع لقطاع الاعلام الداخلى - الهيئة العامة للاستعلامات.عددا من اللقاءات والندوات الاعلامية المتنوعة (مسجد فجر الاسلام بمدينة الخارجة - مركز شباب حى الزهور - جهاز تعمير الوادى الجديد)، و