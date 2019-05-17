خبيرة طاقة: الاستمرار على الاستغفار يسحب الطاقة السلبية من الجسم

قالت حنان زينال، خبيرة طاقة، إن شهر رمضان ملىء بالطاقات، موضحة أن الآذان كل شهر رمضان متواجد لا ينقطع على مستوى العالم لاختلاف التوقيتات بين الدول، وكل آذن الآذان تتجدد الطاقات.





وأشار "زينال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر أحلى" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك أمور إذا واظب عليها الإنسان تساعده في تجديد طاقته، مثل الذكر، الكلمة الطيبة، صلة الرحم، الصدقات، كف الأذى عن الغير.



