استشاري تدريب: مفهوم الصيام بهدف الشعور بالفقراء "خاطىء"
الجمعة 17/مايو/2019 - 03:25 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير، إن اختزال الصيام في الشعور بالفقراء، والامتناع عن الطعام والشراب يعد ظلما لشهر رمضان.
وأشار "صلاح الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مفهوم أن الصيام بهدف الشعور بالفقير مفهوم خاطىء تمامًا، حيث أن أهم ما في الصيام هو الامتناع عن أي أفعال أو تصرفات نهانا الله عنها.
Advertisements
- بهذه الخطوات تجنب التبذير والإسراف في رمضان!
- طرق بسيطة لتشجيع أطفالك على الصيام.. جربيها
- استشاري مخ وأعصاب: الصيام يؤثر على المدمنين لتناول القهوة
- عادات الصوم في الديانات حول العالم
- أبرز المفاهيم الخاطئة حول الصيام.. تعرف عليها
- الدنيا صيام.. 7 أطعمة "صحية" في السحور (تعرف عليهم)
- مفتى الجمهورية يلقى محاضرة فى ندوة لـ"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "