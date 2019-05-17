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استشاري تدريب: مفهوم الصيام بهدف الشعور بالفقراء "خاطىء"

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:25 م
استشاري تدريب: مفهوم الصيام بهدف الشعور بالفقراء خاطىء
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هدى عبدالرازق
 
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قال شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير، إن اختزال الصيام في الشعور بالفقراء، والامتناع عن الطعام والشراب يعد ظلما لشهر رمضان.

وأشار "صلاح الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مفهوم أن الصيام بهدف الشعور بالفقير مفهوم خاطىء تمامًا، حيث أن أهم ما في الصيام هو الامتناع عن أي أفعال أو تصرفات نهانا الله عنها.

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