العثور على جثة موظف بأمن الوطنية للإعلام بمركز باريس في الوادي الجديد



تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالعثور علي جثة موظف حكومي بمركز باريس.



تبين وفاة " فريد محمد شهاب الدين" 53 سنة وشهرته " حمدي"، موظف بقطاع الأمن بمراكز الإرسال الإذاعي والتليفزيوني بمدينة باريس، التابعة للهيئة الوطنية للأعلام، بعد العثور علي جثته بجوار منطقة زراعية تسمي " عين الملكية" بمركز باريس.



وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الوادي الجديد، أن الفحص الأولى للجثة والواقعة، يفيد عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.



جاري تحرير محضر بالواقعة، ومعاينة جثة المتوفي، بمعرفة فريق من النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقعة.

لقي موظف بقطاع الأمن بمراكز الإرسال بمدينة باريس باريس بالوادي الجديد، والتابعة للهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، مصرعه بجوار قطعة أرض زراعية.