خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 2492 مخالفة مرورية بالجيزة

Advertisements

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.



وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير2492 مخالفة مرورية تنوعت مابين (578) مخالفة انتظار خاطئ، (289) متنوع، ضبط (15) سائقين تحت تأثير المخدرات، (9) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (14) الصلاحية الفنية للسيارة، (1104) نـمــوذج 125، حجز توك توك، (36) عدم استخدام حزام الأمان، (25) التصالح الفوري، (5) حملة السرفيس



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.



ننشر أسماء المصابين في حادث طريق مصر أسيوط الزراعي



حصلت بوابة الفجر على أسماء المصابين في الحادث المروري، الذي وقع اليوم الجمعة، بطريق مصر أسيوط الزراعي، وهم كلا من عبد الله زكريا، 30 سنة، سائق الميكروباص، زينب قرني، 40 سنة، نادية إبراهيم، 40 سنة، نجية زكريا 25 سنة، عبير محمود 15 سنة، شروق محمد 24 سنة، فاطمة شفيق 24 سنة، دينا عبد النبي، 13 سنة، هالة عبد السميع، 17 سنة، نورهان، أشرف 16 سنة، إيمان محمد 16 سنة، نهى أنور 16 سنة، عبير عبد الله 17 سنة، أرزاق محمد 15 سنة، فاطمة مصطفى 17 سنة



كان أصيب سائق و15 سيدة وفتاة إثر وقوع حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة مركز العياط، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، بطريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة مركز العياط، وعلى الفور إنتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه في طريقها من العياط إلى الجيزة، اصطدمت بسيارة نقل من الخلف.



وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة الميكروباص، و15 سيدة وفتاة من مستقلى الميكروباص، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم، نقل المصابين إلى مستشفيي العياط المركزي والحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.