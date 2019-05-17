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110 طلب لإقامة مزارع نخيل بمركزالفرافرة

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:20 م
110 طلب لإقامة مزارع نخيل بمركزالفرافرة
صورة أرشيفية
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هدير محمود
 
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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اللواء محمد الفحام، اليوم الجمعة، عن تلقي المركز 110 طلبات من مزارعين ومستثمرين لاستصلاح وزراعة وإقامة مزارع نيل بزمام المركز وقراه. 

أكد الفحام، أن المركز يفحص هذه الطلبات، لتحديد مدي أحقية مقدمي هذه الطلبات ومطابقتها للإجراءات القانونية، تمهيدًا لتخصيص مساحات متنوعة من الأراضي لبدء أعمال الزراعة، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة 2 مليون نخلة بزمام الوادي الجديد. 

أضاف، أن المركز يقدم كافة التسهيلات لراغبي إقامة مشروعات استثمار زراعي خاصة مزارع النخيل، بما يخدم التنمية الزراعية، ويوفر فرض عمل للشباب.
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