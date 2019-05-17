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إعلاميات ومذيعات يتألقن بالعبايات في سحور "دعاء عامر" (صور)

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:21 م
إعلاميات ومذيعات يتألقن بالعبايات في سحور دعاء عامر (صور)
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الفجر الفني
 
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حرصت عدد كبير من المذيعات والاعلاميات على حضور حفل السحور الذي أقامته صديقتهن الاعلامية دعاء عامر داخل خيمة مطعم "TPG" بمول الباتيو بالقاهرة الجديدة.

تألقت الاعلاميات والمذيعات بالعبايات التي أضفت المزيد من الآجواء الرمضانية وكانت ضمن الحضور سهير جوده ،رولا خرسا ،ايمان رياض ،ريهام ابراهيم  ،دعاء فاروق ،مفيده  شيحه ،شيرين الشايب ،سهير شلبي ،منة فاروق ،لمياء فهمي ،رنا القصاص ،مريم أمين ،أسماء مسلم ومصممتي الأزياء نعيمه كامل ونانسي العليمي .. و غيرهن ممن تبادلن التهاني بالشهر الكريم والتقاط الصور التذاكارية .
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