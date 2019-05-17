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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 2019/5/17 في الأسواق المحلية .. استقرار نسبي للحوم البيضاء

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:37 م
أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 2019/5/17 في الأسواق المحلية .. استقرار نسبي للحوم البيضاء
لحوم ودواجن
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تتأثر أسعار اللحوم والدواجن في السوق المحلية المصرية بعدة عوامل منها المباشر وأخرى غير مباشرة، وتتحرك الأسعار هبوطا أو ارتفاعا تبعا لتلك العوامل، ومن أهم تلك العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أسعار اللحوم والدواجن في مصر، سعر صرف الدولار الأمريكي شأنه في ذلك شأن جميع السلع، حيث أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على أسعار المواد العلفية والأدوية الخاصة بالدواجن، التي يجري استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وهذا يشكل عبأَ على أصحاب المزارع مما يضطرهم لرفع أسعار اللحوم والدواجن، وهناك عامل آخر يأتي بالمرتبة الثانية، يتحكم في حركة الأسعار وهو حالتي العرض والطلب.


أسعار اللحوم والدواجن اليوم

نعرض أسعار اللحوم  والدواجن اليوم في الأسواق المصرية وفقا للأسعار المتداولة محليا، وننقل لكم أي تطورات تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن فور حدوثها، من خلال تحديث مستمر على مدار اليوم وبشكل دوري، وما عليكم سوى متابعتنا للتعرف على آخر أسعار اللحوم والدواجن، من خلال الجداول المبينة أدناه.


أسعار اللحوم اليوم

نعرض لكم في الجدول التالي أسعار اللحوم اليوم في السوق المحلية في مصر وهي الأسعار المتوسطة المسجلة وفقا لآخر تحديث للأسعار لهذا اليوم:

المادة / كيلوالسعر مقابل الجنيه المصري
لحم الكندوز110 – 135 جنيه
لحم البتلو150- 180 جنيه
لحم الضأن130 – 160 جنيه
لحم الجاموس130 – 160 جنيه
لحم الجملي100 – 120 جنيه
اللحم المستورد البرازيلي75 – 85 جنيه
اللحم المستورد السوداني75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد60 – 80 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

فيما يلي جدول بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية المصرية وفقا لآخر تحديث للأسعار:

المادةالسعر بالجنيه المصري
كيلو فراخ بيضاء29 جنيه
كيلو فراخ بلدي36 جنيه
بط مسكوفي48 جنيه
بط مولارد34 جنيه
بط بلدي35 – 45 جنيه
كيلو الأرانب45 – 50 جنيه
زوج الحمام45– 55 جنيه
كيلو ديك رومي50 جنيه
زوج السمان20 – 25 جنيه
كيلو الأوز45 – 55 جنيه
كرتونة بيض أبيض30  جنيه
كرتونة بيض أحمر33  جنيه
كرتونة بيض بلدي40 جنيه


تحديثات أسعار اللحوم والدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن منذ حلول شهر رمضان المبارك تراجعًا طفيف جدًا يكاد لا يُذكر ويستقر كما في أسعار اللحوم نسبيًا بسبب توفر المعروض بشكل يغطي حجم الطلب.
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