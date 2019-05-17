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كاتب عام جامعة البنوك: "40٪ من التونسيين دون حسابات بنكية بسبب ارتفاع الآداءات"

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:31 م
كاتب عام جامعة البنوك: 40٪ من التونسيين دون حسابات بنكية بسبب ارتفاع الآداءات
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مروى الجلاصي
 
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أفاد عبد الحميد الجلالي كاتب عام متخلي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل، بأن قطاع البنوك والمؤسسات المالية يعيش ظروفا صعبة جدا بسبب تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأشار الجلالي إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع المؤسسات المالية، هي نقص السيولة وضعف نسبة الادخار، كاشفا عن لقاء مرتقب مع محافظ البنك المركزي لتناول هاتين النقطتين بالدرس. 

وفي سياق متصل، انتقد الجلالي  سياسة الحكومة النقدية خاصة تجاه المواطن، محمّلا إيّاها مسؤلية تعدد الأداءات وارتفاعها بشكل أثر على نسبة المدخرات.

وأضاف الجلالي أن حوالي 40٪ من التونسيين لا يملكون حسابات بنكية جارية ويتجنبون ذلك، بسبب ارتفاع الاداءات، مؤكدا في الآن ذاته، على أن القروض الاستهلاكية لن تتوقف رغم ما تم ذكره من مشاكل. 

يذكر بأنّ تصريح عبد الحميد الجلالي كاتب عام متخلي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل، كان على هامش انعقاد المؤتمر الثاني عشر للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، تحت إشراف نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل، وبترأس محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد، وتم تقديم قائمة وفاقية لقيادة الجامعة، وفق ما أكده الجلالي. 
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