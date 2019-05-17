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اليوم.. جورج قرداحي ضيف بسمة وهبة في "شيخ الحارة"

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:20 م
اليوم.. جورج قرداحي ضيف بسمة وهبة في شيخ الحارة
جورج قرداحي
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الفجر الفني
 
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يحل اليوم الاعلامي جورج قرداحي  ضيفا ،  في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساءا، على فضائية "القاهرة والناس".


"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت اولي حلقات  البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي . والتى استضافت فيهم الراقصه دينا والنجم احمد ادم وايتن عامر وأحمد سعد وابراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب  وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي قناة القاهرة والناس والتي وصلت إلي ٦٨ مليون وفقا لموقع social blade.

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