راموس يصدم ريال مدريد

عادت كتيبة فريق ريال مدريد الإسباني للتدريبات الجماعية مساء اليوم تحضيراً لمواجهة ريال بيتيس يوم الاحد المقبل في ختام مباريات الدوري.





ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن تدريبات ريال مدريد لم تشهد تواجد القائد سيرجيو راموس بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في الفترة الماضية.





واشارت الصحيفة إلى أن مشاركة راموس مع ريال مدريد في لقاء بيتيس صعبة للغاية لعدم مشاركته حتي الآن في تدريبات الفريق التحضيرية للمواجهة الخيتامية في الليجا.





واكدت الصحيفة على أن راموس لن يودع جماهير البرنابيو في اللقاء الأخير بالدوري بعد تضائل فرصة مشاركته.



