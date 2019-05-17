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بورصة النيل تسجل أحجام تداول بـ 2.2 مليون ورقة في أسبوع

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:38 م
بورصة النيل تسجل أحجام تداول بـ 2.2 مليون ورقة في أسبوع
بورصة النيل
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نيفين سمير
 
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سجلت بورصة النيل، إجمالي قيمة تداول بلغت  نحو 947.5 الف جنيه، وبلغت كمية التداول 2.2 مليون ورقة منفذة على 168عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 77.7% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.2%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر مايو، بنسبة 2.23% عن الأسبوع الماضي  رابحاً نحو 17.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 748.9  مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول  بالبورصة المصرية بشكل طفيف  إلى 3.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 440 مليون  ورقة منفذة على 67ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 513 ملايين ورقة منفذة على 69ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فتراجع  المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 13.659.73% ليغلق عند مستوى 14.904.03 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70"  هبوطاً بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 608.9 نقطة. 

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 2.1% مغلقًا عند مستوى 1.546.43نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 capped" تراجعاً  بنحو 2.4% مغلقًا عند مستوى 16.910.54 نقطة.

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