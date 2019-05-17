شروط المنح والرسوم للمؤقتة والدائمة للإقامة المميزة "الجرين كارد " السعودي

الإقامة المميزة أو الجرين كارد السعودي، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء، والتي عُرفت بأنها البديل عن نظام الكفيل، فقد أوضح ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة، أن النظام الجديد للإقامة التي تستعد المملكة لتطبيقه، سوف يكون ضمن شروط محددة جدًّا، والذين يحصلون على هذه الإقامة ممن تتوفر فيهم الشروط لن يزاحموا السعوديين والسعوديات في سوق العمل، بعد أن أبدى عدد من السعوديين مخاوفهم من منافسة الحاصلين على هذه الإقامة بما تتمتع من مزايا، من منافستهم في الحصول على فرص العمل، وأوضح القصبي أن منح الإقامة المميزة الشبيهة بالجرين كارد لبعض الوافدين الأجانب سوف يمنحهم مزايا عديدة وغير مسبوقة وفق شروط انتقائية لن تتوفر إلا لدى القليل من الراغبين بالحصول عليها.









أهداف إقرار نظام الإقامة المميزة





وشرح الوزير القصبي أن نظام الإقامة الجديد يهدف إلى تعزيز نوع من التنافسية وبالتالي استقطاب المملكة للمستثمرين والكفاءات العالية، إضافة إلى الحد من التستر فقال موضحًا: "المملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم من إضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين وبالتالي تكون إضافة نوعية للبلد بإذن الله".





وأضاف القصبي مشيرًا إلى أن "نسبة التستر في المملكة زادت 46 % في الربع الأول، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري و الصناعي، وبالتالي يكون واضحًا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي وأيضًا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم".









شروط ورسوم الإقامة المميزة





ويقوم مركز الإقامة المميزة الذي تم إحداثه على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا لتحديد شروط وإجراءات حصول غير السعودي (سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج)، على إقامة مميزة وأبرزها:





ان يكون المتقدم حائز على جواز سفر ساري المفعول أو إقامة نظامية للمقيمين أصلًا في المملكة.





أن يكون لدى الراغب ثروة مالية، أو كفاءة مهنية نادرة "لم يتم بعد تحديد قيمة الثروة المطلوبة".





خلو المتقدم من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي يثبت ذلك.





سجل جنائي خالٍ من السوابق.





ألا يقل عمر الراغب بالحصول على الإقامة المميزة عن 21 عامًا.





أما الرسوم وبحسب صحيفة عكاظ المحلية ذكرت أن المملكة سوف تحدد رسوم الإقامة المميزة الجديدة المؤقتة ( سنوية ) بنحو 100 ألف ريال سعودي سنويًا ( 27 ألف دولار أمريكي)، أما رسوم الإقامة المميزة الدائمة نحو 800 ألف ريال ( 213 دولار أمريكي) .









مزايا الإقامة المميزة "الجرين كارد" السعودي





الجرين كارد السعودي يستهدف منح المقيم أو الوافد الجديد مزايا عديدة منها:





الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب.





استقدام العمالة.





امتلاك العقار.





امتلاك وسائل النقل.





السماح لحملة الإقامة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا.





مزاولة التجارة.



