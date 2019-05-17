رسميا.. طارق الصاوي يرحل عن تدريب الشرقية

قرر مجلس إدارة نادي الشرقية توجيه الشكر لطارق الصاوي المدير للفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الإخفاق في الصعود للدرجة الثانية.

وجاء قرار مجلس الشرقية برحيل طارق الصاوي بعد الضغوطات التي شكلها أعضاء مجلس الإدارة على رئيس النادي، بضرورة رحيل الصاوي وتعيين جهاز فني جديد.

ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة النادي عن جهاز فني جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل في دوري الدرجة الثالثة.