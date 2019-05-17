بعد التأهل الآسيوي.. أهلي جدة يخطط للإبقاء على يوسف عنبر

يخطط مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي للإبقاء على المدرب الوطني يوسف عنبر بعدما قاد الفريق للتأهل إلى مباراة الملحق المؤهلة للبطولة الآسيوية .

وقاد العريبي الأهلي منذ توليه الإدارة الفنية في ستة مواجهات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان ،انتهت كلها بالفوز لصالح الراقي ،ولم يخسر أو يتعادل خلال قيادته للفريق في بطولة الدوري .

وكانت آخر النتائج التي حققها الأهلي تحت قيادة العريبي ، هي الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ في المواجهة التي جمعت الفريق بنادي الإتفاق في الجولة الختامية بالأمس ، والتي جعلت الفريق يلحق بآخر أطراف المربع الذهبي للدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق التعاون صاحب المركز الثالث.



وكان مجلس إدارة الفريق قد قرر تكليف يوسف عنبر، لقيادة الفريق في المباريات المتبقية خلال الموسم الرياضي المنقضي خلفا للمدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي في منتصف إبريل الماضي .