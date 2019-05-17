بيت الزكاة يدعم 250 أسرة ويجهز 35 عروسة يتيمة بالوادي الجديد
الجمعة 17/مايو/2019 - 02:31 م
هدير محمود
Advertisements
Advertisements
أعلن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دعم بيت الزكاة والصدقات المصري لـ250 أسرة أولي بالرعاية وتجهيز 35 عروسة يتيمة و100 حالة فقيرة بالمحافظة.
أكد مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، محمد منير العديسي، صرف معاشات شهرية لـ250 أسرة من الأسرة الأولي بالرعاية وتشمل أرامل ومطلقات ومهجورة العائل وأسرة مسجون، وأمراض مستعصية بمتوسط معاش شهري 650 جنيهًا، وتيسير زفاف 35 فتاة يتيمة من خلال تسليمها " غسالة – ثلاجة – بوتاجاز".
أضاف العديسي، أنه جري ربط مساعدات شهرية لـ100 حالة من القري الأكثر فقرًا تتراوح من 500- 1000 جنيه، إضافة إلي تقديم 4 كراسي متحركة كهربية بقيمة 300000 جنيه، حيث إن قيمة الكرسي الواحد 75 الف جنيه.
ولفت إلى، أن إجمالي هذه المساعدات بلغت 1052500 جنيها، جري صرفها من بيت الزكاة وبيت الصدقات المصري في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى شهر أبريل 2019.
أكد مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، محمد منير العديسي، صرف معاشات شهرية لـ250 أسرة من الأسرة الأولي بالرعاية وتشمل أرامل ومطلقات ومهجورة العائل وأسرة مسجون، وأمراض مستعصية بمتوسط معاش شهري 650 جنيهًا، وتيسير زفاف 35 فتاة يتيمة من خلال تسليمها " غسالة – ثلاجة – بوتاجاز".
أضاف العديسي، أنه جري ربط مساعدات شهرية لـ100 حالة من القري الأكثر فقرًا تتراوح من 500- 1000 جنيه، إضافة إلي تقديم 4 كراسي متحركة كهربية بقيمة 300000 جنيه، حيث إن قيمة الكرسي الواحد 75 الف جنيه.
ولفت إلى، أن إجمالي هذه المساعدات بلغت 1052500 جنيها، جري صرفها من بيت الزكاة وبيت الصدقات المصري في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى شهر أبريل 2019.
Advertisements
المزيد عن: مصر الوادي الجديد اخبار
- غادة والي: مليون و500 ألف مستفيد من "تكافل وكرامة" حتى مارس
- محافظ مطروح يوزع ملابس وأدوات مدرسية على 600 طفل يتيم وأولى بالرعاية
- محافظ مطروح يوزع ملابس وأدوات مدرسية على 600 طفل يتيم (صور)
- "بيت الزكاة": 360 أسرة في قرية الروضة تحصل على معاشات شهرية
- قومي المرأة بالوادي الجديد: تجهيز 16 عروسة من بنات المرأة المعيلة
- عاجل.. شيخ الأزهر يقرر صرف شهر إضافي لمستحقي الزكاة
- تسليم 108 عروسة يتيمة أجهزة منزلية في الوادي الجديد (صور)
- بيت الزكاة: ننفق 42 مليون جنيه على الأسر المحتاجة
- "النحاس": نصرف مساعدات شهرية لـ86 ألف أسرة
- 9 مليون جنيه لزفاف اليتيمات ودعم الحالات الفقيرة وذوي الإعاقة بالوادي الجديد