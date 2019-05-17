ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيت الزكاة يدعم 250 أسرة ويجهز 35 عروسة يتيمة بالوادي الجديد

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:31 م
بيت الزكاة يدعم 250 أسرة ويجهز 35 عروسة يتيمة بالوادي الجديد
محمد منير العديسي
Advertisements
طباعة
هدير محمود
 
Advertisements
أعلن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دعم بيت الزكاة والصدقات المصري لـ250 أسرة أولي بالرعاية وتجهيز 35 عروسة يتيمة و100 حالة فقيرة بالمحافظة. 

أكد مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، محمد منير العديسي، صرف معاشات شهرية لـ250 أسرة من الأسرة الأولي بالرعاية وتشمل أرامل ومطلقات ومهجورة العائل وأسرة مسجون، وأمراض مستعصية بمتوسط معاش شهري 650 جنيهًا، وتيسير زفاف 35 فتاة يتيمة من خلال تسليمها " غسالة – ثلاجة – بوتاجاز". 

أضاف العديسي، أنه جري ربط مساعدات شهرية لـ100 حالة من القري الأكثر فقرًا تتراوح من 500- 1000 جنيه، إضافة إلي تقديم 4 كراسي متحركة كهربية بقيمة 300000 جنيه، حيث إن قيمة الكرسي الواحد 75 الف جنيه. 

ولفت إلى، أن إجمالي هذه المساعدات بلغت 1052500 جنيها، جري صرفها من بيت الزكاة وبيت الصدقات المصري في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى شهر أبريل 2019.
Advertisements
المزيد عن: مصر الوادي الجديد اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية