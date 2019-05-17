ضبط 9 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية
الجمعة 17/مايو/2019 - 02:30 م
محمد نبيل
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 9 تجار مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، جري التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 9 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة، والخصوص، والخانكة.
جرى ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 600 جراما من الحشيش المخدر، و60 جرام من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 9 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة، والخصوص، والخانكة.
جرى ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 600 جراما من الحشيش المخدر، و60 جرام من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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