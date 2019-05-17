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ضبط 08 أفارقة بصدد اجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:26 م
ضبط 08 أفارقة بصدد اجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة
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مروى الجلاصي
 
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تمكّنت دوريّة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببن قردان ولاية مدنين يوم أمس الخميس 16 ماي 2019، من القبض على 08 أشخاص من جنسيّات إفريقيّة مختلفة.

وتمّ القبض على الأفارقة في ولاية مدنين أمس، من قبل دوريّة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببن قردان، وهم بصدد اجتياز الحدود البريّة اللّيبية التّونسيّة خلسة.

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم، موضوعها "دخول التّراب التّونسي بطريقة غير قانونية"، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
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