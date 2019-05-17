إصابة 16 شخصا في حادث مروع بطريق مصر أسيوط الزراعي

أصيب سائق و15 سيدة وفتاة إثر وقوع حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة مركز العياط، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، بطريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة مركز العياط، وعلى الفور إنتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه في طريقها من العياط إلى الجيزة، اصطدمت بسيارة نقل من الخلف.





وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة الميكروباص، و15 سيدة وفتاة من مستقلى الميكروباص، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم، نقل المصابين إلى مستشفيي العياط المركزي والحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





"ضابط مفصول ونجل برلماني".. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بقتل الطفل "يوسف العربي"





أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن المتهمين اللذين سلما نفسهما صباح اليوم الأربعاء، للأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما في قضية قتل الطفل يوسف العربي، مازالا متواجدين بقسم شرطة أول أكتوبر، لحين وصول قرار ترحيلهما للسجن لتنفيذ الحكم.





كان سلم المتهمان الهاربان في قضية قتل الطفل "يوسف العربى" بميدان الحصرى بأكتوبر، نفسهما بعد عامين من هروبهما، للأجهزة الأمنية.





والمتهمان هما خالد أحمد عبدالتواب، طالب ونجل برلماني، وطاهر محمد أبوطالب، ضابط شرطة مفصول.





وكانت محكمة جنايات الجيزة المعتقدة بالتجمع الخامس أيدت حكم السجن 7 سنوات في قضية مقتل الطفل "يوسف العربي"، وطالب دفاع المتهمين بإعادة إجراءات محاكمتهما وهما" خالد أحمد عبدالتواب، طالب، وطاهر محمد أبو طالب، ضابط مفصول.





وقضت المحكمة فى مايو 2018 بمعاقبة 3 متهمين - بينهم اثنين هاربين، بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.





وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان (ضابط شرطة مفصول ونجل برلماني).



