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3.1 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الثالث من مايو

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:26 م
3.1 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الثالث من مايو
تداولات البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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ارتفع إجمالى قيمة التداول  بالبورصة المصرية بشكل طفيف  إلى 3.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 440 مليون  ورقة منفذة على 67ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 513 ملايين ورقة منفذة على 69ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وتراجع  رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي ، بنسبة 2.23% عن الأسبوع الماضي  رابحاً نحو 17.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 748.9  مليار جنيه.

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فتراجع  المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 13.659.73% ليغلق عند مستوى 14.904.03 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70"  هبوطاً بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 608.9 نقطة. 

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 2.1% مغلقًا عند مستوى 1.546.43نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 capped" تراجعاً  بنحو 2.4% مغلقًا عند مستوى 16.910.54 نقطة.

وعن بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 947.5 الف  جنيه، وبلغت كمية التداول 2.2 مليون ورقة منفذة على 168عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 77.7% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.2%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية

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