صرف منحتي عيد العمال والفطر للعمالة الغير منتظمة بالوادي الجديد



وأضاف مدير مديرية القوي العاملة والهجرة بالوادي الجديد، أن المديرية انتهت من خلال إدارة العمالة الغير منتظمة بمديرية القوى العاملة من مراجعة أوراق العمالة الغير منتظمة والتى تعمل لدى المقاولين بقطاع التشييد والبناء بالوادي الجديد وذلك لصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر في نهاية الشهر الجاري.



واكد طليب، أن المديرية تستعد لصرف مستحقات العمالة الغير منتظمة، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ومن واقع الكشوف والسجلات المسجلة بالمكاتب وتحديد أخر موقف لكل عامل ومن خلال الرقم التأميني الخاص به.

اعلن مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد،أحمد طليب، اليوم الجمعة، عن صرف منحتي عيد العمال وعيد الفطر المبارك للعمالة الغير منتظمة نهاية شهر مايو الجاري.