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جدول أئمة المسجد الحرام اليوم 12 رمضان 1440-2019 صلاة التراويح بالحرم المكي

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:20 م
جدول أئمة المسجد الحرام اليوم 12 رمضان 1440-2019 صلاة التراويح بالحرم المكي
مكة المكرمة - صورة أرشيفية
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تتوالى أيام شهر رمضان الفضيل 2019، ونقدم لكم الآن أسماء أئمة المسجد الحرام في صلاة التراويح اليوم الجمعة 12 رمضان 1440 الموافق 17 مايو 2019، حيث نقدم متابعة لكل أسماء جدول أئمة المسجد الحرام في رمضان 2019 وصلاة التراويح والتهجد من هذا الشهر الفضيل، ويشهد الحرم المكي خلال رمضان من كل عام، إقبال كبير من المسلمين سواء من المواطنين والمقيمين أو من المعتمرين القادمين لمكة من كل أنحاء العالم، للتواجد في الحرم المكي خلال شهر رمضان، لما في ذلك من فضل عظيم وثواب وأجر كبير.


أئمة الحرم المكي اليوم الجمعة 12 رمضان 1440 في صلاة التراويح

طبقا لجدول أئمة المسجد الحرام في رمضان 1440 الذي تم اعتماده رسميا من رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ أ.د عبد الرحمن السديس، وسوف يكون الإمام في صلاة التراويح اليوم 12 رمضان بالحرم المكي في الخمسة تسليمات الأولى الدكتور الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، بينما سيكون الإمام في الخمسة الثانية الدكتور الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.


جدول أئمة المسجد الحرام رمضان 1440 صلاة التراويح والتهجد

هذا وقد نشرت إدارة شؤون الحرمين الشريفين رسميا جدول أئمة المسجد الحرام في رمضان 2019 خلال صلاتي التراويح والتهجد، هذا ويضم الجدول مجموعة من أفضل قراء المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي، هذا ومازالت الأفواج القادمة من كل العالم تتوافد على مكة بغرض السياحة الدينية وسوف تزداد الأعداد مع الدخول في الليالي العشرة الأخيرة من الشهر.
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