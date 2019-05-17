قافلة وسهرتين وورشة لرسم على الأسفنج بـ" ليالي رمضان" بالوادي الجديد



أكد مديرعام قصر ثقافة الوادي الجديد، المهندس صلاح حسان، تنظيم قافلة ثقافية تضم محاضرة بعنوان " دور العلماء في نبذ العنف والإرهاب" وتخت موسيقي، وعرض تنورة، ومسابقة ثقافية بجوائز فورية، في التاسعة من مساء الغد في مركز شباب مدينة الخارجة.



أضاف، أن المديرية ستنظم فقرة استعراضية لمواهب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الساعة 10.30 مساء الغد، في مركز شباب الخارجة، وسهرة ثقافية تتضمن محاضرة بعنوان " أهمية الصيام من منظور طبي"، وفقرة إنشاد، وورشة فنية للأطفال بمركز شباب قرية بولاق بمركز الخارجة، وسهرة ثانية، تتضمن محاضرة بعنوان " أضرار الإسراف في الطعام، ومنشد ديني وورشة فنية للأطفال بمركز شباب قرية الراشدة بمركز الداخلة.



ولفت إلى، تنظيم ورشة فنية للرسم على الإسفنج للأطفال بمقر صر ثقافة الطفل في الفترة من 13- 1 رمضان بمدينة الخارجة بإشراف وتنفيذ المدرب صلاح مسلم.

تنظم قصر ثقافة المحافظة الوادي الجديد، غدًا السبت، قافلة وسهرتين وفقرة مواهب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وورشة فنية للأطفال للرسم علي الإسفنج، ببرنامج ليالي رمضان الثقافية والذي تنظمه المديرية لأحياء شهر رمضان المعظم في الفترة من 5- 15 رمضان المعظم.