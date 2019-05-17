جدول أئمة المسجد الحرام اليوم 12 رمضان 1440-2019 صلاة التراويح بالحرم المكي

تتوالى أيام شهر رمضان الفضيل 2019، ونقدم لكم الآن أسماء أئمة المسجد الحرام في صلاة التراويح اليوم الجمعة 12 رمضان 1440 الموافق 17 مايو 2019، حيث نقدم متابعة لكل أسماء جدول أئمة المسجد الحرام في رمضان 2019 وصلاة التراويح والتهجد من هذا الشهر الفضيل، ويشهد الحرم المكي خلال رمضان من كل عام، إقبال كبير من المسلمين سواء من المواطنين والمقيمين أو من المعتمرين القادمين لمكة من كل أنحاء العالم، للتواجد في الحرم المكي خلال شهر رمضان، لما في ذلك من فضل عظيم وثواب وأجر كبير.









أئمة الحرم المكي اليوم الجمعة 12 رمضان 1440 في صلاة التراويح





طبقا لجدول أئمة المسجد الحرام في رمضان 1440 الذي تم اعتماده رسميا من رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ أ.د عبد الرحمن السديس، وسوف يكون الإمام في صلاة التراويح اليوم 12 رمضان بالحرم المكي في الخمسة تسليمات الأولى الدكتور الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، بينما سيكون الإمام في الخمسة الثانية الدكتور الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.









جدول أئمة المسجد الحرام رمضان 1440 صلاة التراويح والتهجد



