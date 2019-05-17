توريد 91 ألف و 698 طن من القمح للصوامع والشون بقنا

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صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم توريد 91 ألف و698 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح وحتي امس الخميس الموافق 1652019، مؤكدا علي المتابعة المستمرة لأعمال توريد الاقماح للموسم الحالي لافتا الي انه يتم اعداد تقارير يومية بالكميات التي يتم توريدها.



ووجه محافظ قنا مسئولي مديريتي الزراعة والتموين بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين خلال أعمال توريد القمح ورصد اي معوقات وازالتها علي الفور، مؤكدا علي التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بعملية استلام الاقماح.



وأضاف الهجان أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 الف طن، مؤكدًا على أن السعة التخزينية لصوامع وشوّن المحافظة تبلغ 205 ألف و590 طن موزعة على عدد 4 صوامع و8 شوّن.



