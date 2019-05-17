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ننشر عظة البابا تواضروس من كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بألمانيا

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:17 م
ننشر عظة البابا تواضروس من كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بألمانيا
البابا تواضروس الثاني - أرشيفية
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ماريان ناجى
 
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قال البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: في هذا الصباح المبارك ونحن قريبون من عيد البابا اثناسيوس الذي كان موافق يوم ١٥ مايو  تذكار نياحة العظيم في البطاركة، واليوم أيضا احتفلنا بتدشين هذه الكنيسة علي اسمه فالتدشين مثل شهادة الميلاد للكنيسة فكل عام في مثل هذا الوقت تحتفلون بعيد البابا اثناسيوس وعيد تدشين الكنيسة، فاريد أن أحدثكم عن ماهي الكنيسة؟ وما هى اهميتها في حياتنا والإجابة في خمسة نقاط.

تابع البابا تواضروس خلال عظته من كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج بألمانيا : اولى النقاط هى موضع الكلمة المقدسة : مكان نتعلم كلمة الله المقدسة فيه ونتعلم فيها الوصية وكلمة الحياة ونتعلم فيها عبارة "ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله" لهذا نتعلم الانجيل في الكنيسة ونفهم فاذهب للكنيسة وتعلم وعيش الانجيل مثل الانبا انطونيوس.

وأضاف البابا تواضروس: الكنيسة موضع الذبيحة المقدسة، في القداس نقول القدسات للقديسين بمعني اننا ناكل ونفرح ونثبت في المسيح، الكنيسة موضع التوبة المقدسة و التوبة تعني نقاوة القلب لأن القلب هو الذي تاخذه معك وانت ذاهب للسماء والكنيسة موضع العقيدة السليمة والإيمان المستقيم.

اختتم: فالكنيسة موضع الصحبة المقدسة  ، الشفاعة التي في السماء الشفاعة المقدسة وكل الذي نطلبه في صلواتنا يسمعوننا.
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