"الصحة" تكشف آخر تفاصيل حملة 100 مليون صحة

قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب رئيس غرفة العمليات للمسح الطبي بوزارة الصحة، إنه تم فحص ما يقرب من 50 مليون مواطن فوق 18 عام ضمن مبادرة 100 مليون صحة.





وأشار "الشيشيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه تم فحص 3 مليون طالب من طلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية، مضيفا أنه تم فحص 31 ألف شخص من الوافدين على أرض مصر سواء لاجئين، أو ملتمسي لجوء، أو من لديهم إقامة.



