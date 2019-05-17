إحالة 121 طبيب وموظف في "إيتاي البارود" للتحقيق

Advertisements

أحال محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود، عدد 58 طبيب وممرض وموظف من العاملين بالمستشفى العام والوحدات الصحية بالتوفيقية وشديد والضهرية، وعدد 63 موظفًا بمجلس قرية الضهرية، للتحقيق، لغيابهم عن العمل وذلك فى اطار تنفيذ الحملات الرقابية لمتابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.



كان رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود قد وجه إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة رفيق مقلد بتكثيف حملات المتابعة للمنشآت الخدمية فقامت حملة بمتابعة الانضباط الإداري بمستشفى ايتاي البارود العام والمنشآت الصحية والخدمية، أسفرت عن إحالة 43 طبيب وممرض للتحقيق لغيابهم عن العمل.



وبالمرور علي الوحدة الصحية بقريتى التوفيقية وشنديد والضهرية تم إحالة 15موظفا للتحقيق لغيابهم عن العمل وفى مجلس قرية الضهرية تم إحالة 63 موظف للتحقيق لغيابهم أيضا عن العمل.