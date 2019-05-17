رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل أليجري
الجمعة 17/مايو/2019 - 01:11 م
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل المدرب ماسيمليانو أليجري بشكل رسمي عن تدريبات السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الجاري.
واكد النادي في بيان رسمي نشره عبر موقع بالإنترنت، على أن أليجري لن يكون مدرباً للفريق في الموسم المقبل، وسينتهي به المطاف مع الفريق هذا الموسم.
واضاف النادي في بيانه، أن الرئيس أندريا أغنيلي سيعقد مؤتمر صحفي يوم غد السبت رفقة المدير الفني أليجري في تمام الساعة الثانية بتوقيت وسط أوروبا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب يوفنتوس آرينا.
ويرحل أليجري عن يوفنتوس بعد خمسة مواسم متتالية مع الفريق حقق من خلالها العديد من الألقاب أبرزها الاحتفاظ بلقب الدوري لمدة 5 مواسم على التوالي خلال ولايته.
وجاء رحيل أليجري عن يوفنتوس بعد جلسة عقدها المدرب مع رئيس النادي في الساعات الماضية ناقش فيها الطرفين مستقبل المدرب ويبدو أن القرار تم اتخاذه برحيله عن النادي.
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