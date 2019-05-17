رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل أليجري

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل المدرب ماسيمليانو أليجري بشكل رسمي عن تدريبات السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الجاري.









واكد النادي في بيان رسمي نشره عبر موقع بالإنترنت، على أن أليجري لن يكون مدرباً للفريق في الموسم المقبل، وسينتهي به المطاف مع الفريق هذا الموسم.









واضاف النادي في بيانه، أن الرئيس أندريا أغنيلي سيعقد مؤتمر صحفي يوم غد السبت رفقة المدير الفني أليجري في تمام الساعة الثانية بتوقيت وسط أوروبا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب يوفنتوس آرينا.







