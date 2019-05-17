اعرف نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني نهاية العام نقدمها لكمعبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وبوابة التعليم الأساسي، حيث تشهد الفترة الحالية بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الاعدادي في محافظة القاهرة، ومن المتوقع أن تنتهي الامتحانات سريعًا، بعدها تبدأ الوزارة في الانتهاء من أعمال التصحيح والإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 عبر موقعها الإلكتروني وبوابة التعليم الأساسي.





نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة القاهرة ظهرت في جميع مدارس المحافظة، وتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، حتى يتمكن طلاب القاهرة من الوصول للنتائج الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، هذا ويمكن لطلاب المحافظة كذلك الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدارس الاعدادية التابع لها الطلاب.









نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019





يمكنكم الإطلاع على النتيجة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنوضحها لكم من خلال هذا المقال، حيث من المقرر أن ينتهي طلاب الصف الأول الاعدادي في محافظة القاهرة قريبًا من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بعدها ستقوم الوزارة بالانتهاء سريعا من أعمال التصحيح، ومن ثم الإعلان عن النتيجة مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، إليكم خطوات ورابط الاستعلام عن النتيجة.









رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة القاهرة





يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة القاهرة من خلال اتباع الخطوات التالية:





قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة.





قم باختيار نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي.





قم بإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة لها.





قم بالضغط على عرض النتيجة.





نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 ومتابعة مستمرة لكل جديد سنقوم بتقديمه لكم، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتائج بصورة مستمرة وإضافة كل جديد من خلال التحديثات الدورية التي يخضع لها هذا التقرير.





ستقوم محافظة القاهرة بالإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها، حيث توفر محافظة القاهرة نافذة لإعلان نتائج صفوف النقل عبر موقعها الإلكتروني، وبالتالي يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم الذي قمنا بتوفيره لكم باتباع الخطوات البسيطة التي قمنا بتوضيحها لكم.



