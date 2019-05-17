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رئيس لجنة الفتوى: الرحمة انتزعت من قلوب الناس

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:03 م
رئيس لجنة الفتوى: الرحمة انتزعت من قلوب الناس
الدكتور سعيد عامر
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هدى عبدالرازق
 
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شدد الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على ضرورة التركيز على الرحمة بين الناس، حيث أن الابن لم يعد يرحم والده، والكبير لا يرحم الصغير، معتبرًا أن الرحمة انتزعت من قلوب الكثير من الناس.

وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، اليوم الجمعة، إلى أن شهر رمضان أوله رحمة، متسائلا: "كيف نصوم ولا نرحم غيرنا"، مطالبا المسلمين الاقتداء برسولهم في نشر الرحمة.

ووجه رسالة إلى المسلمين: "املأوا قلوبكم مودة ورحمة التي فطرنا الله عليها"، موضحًا أنه عندما توجد رحمة بين الناس سيحبون بعضهم بعضا.
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