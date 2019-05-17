جروس يستقر على تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأحد المقبل.





وسيلعب جروس بالتشكيل الأساسى الذى يعتمد عليه منذ فترة، وعدم إجراء أى تعديلات بخلاف وجود عمر صلاح فى مركز حراسة المرمى بعد إيقاف محمود جنش وإصابة عماد السيد بكسر فى أحد أصابع اليد.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك ذهاب نهائى الكونفدرالية بتشكيل مكون من: عمر صلاح فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة و محمود علاء و محمود الونش و حمدى النقاز فى الدفاع وطارق حامد و محمود عبد العزيز فى الوسط الدفاعى ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد زيزو فى الوسط الهجومى وعمر السعيد مهاجم صريح.

ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان فى العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت المغرب أى الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.