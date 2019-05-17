أسبوع رئاسي مكثف.. افتتاح عددًا من مشروعات الطرق والكباري.. وإصدار قرارات جمهورية

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، من بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، وافتتاح السيسي محور روض الفرج، وعددا من مشروعات الطرق والكباري فضلاً عن عقد قمة "مصرية - بحرينية"، لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات.





تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وكلف الرئيس السيسي، بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، بهدف رفع معدلات النمو.





قمة "مصرية- بحرينية"

واستقبل الرئيس السيسي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعقدا جلسة مباحثات شهدت بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية ومختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصًا عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التنظيمات الإرهابية.





استقبال رئيس برلمان جمهورية غانا

واستقبل الرئيس السيسي، آرون مايك أوكواي رئيس برلمان جمهورية غانا، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب. وشهد اللقاء استعراضًا لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، إذ أكد الرئيس تقدير مصر لما حققته غانا من نموذج للاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي، ومشيرًا إلى الحرص على مساندة جهود غانا في التنمية والتعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلًا عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية غانا.





وأكد الجانبان أهمية تحقيق التكامل بين دول القارة الأفريقية من خلال دعم التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية، ومن ثم السعي لزيادة التعاون بين مصر وغانا في مجالي التجارة والاستثمار، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، حيث استعرض الرئيس ما حققته مصر خلال الفترة الماضية من نجاحات ملحوظة في الأداء الاقتصادي نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، الذي تم بفضل تفهم وتحمل الشعب المصري العظيم، وهى الجهود الإصلاحية التي تمت بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار.





افتتاح السيسي لمحور روض الفرج

وافتتح الرئيس السيسي، محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم والمار أعلى نهر النيل والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أعرض كوبري في العالم ويعد محور روض الفرج، جزءًا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.





وتفقد السيسي، المشروعات التي تم افتتاحها بالفيديو كونفرانس أثناء احتفالية افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر.





وتضمنت الجولة التفقدية، عقب احتفالية محور روض الفرج، كوبري الشهيد نقيب أحمد حافظ، وكوبري المقدم شهيد أحمد أبو النجا، وتقاطع محور الشهيد مع محور المشير، وامتداد محور المشير، وأعمال تطوير وتوسعة محور الشهيد، كوبري الفنجري، والطريق الدائري، وكذلك أعمال توسعة وتطوير طريق القاهرة السويس.





جلسة مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعقدا جلسة مباحثات، رحب خلالها الرئيس بسمو الشيخ محمد بن زايد، مؤكدًا المكانة العزيزة التي تحظى بها دولة الإمارات الشقيقة لدى الشعب المصري، وما تمثله العلاقات المصرية الإماراتية من نموذج للتعاون الإستراتيجي بين الأشقاء العرب، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين، ومؤكدًا الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات".





وتناولت المباحثات بين الجانبين، استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرض ٤ سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلًا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتي ضخ بترول في المملكة العربية السعودية، وهي الأحداث التي تدينها مصر بقوة، حيث أعرب الرئيس عن التضامن الكامل من قبل مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين الشقيقين، مشددًا في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي".





كما تطرق الجانبان أيضًا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث أعربا عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.





إصدار قرارين جمهوريين

َوأصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام ٢٠١٦ والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨.





كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا رقم ٦٩ لسنة٢٠١٩ بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام ٢٠١٦ والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨.





المشاركة في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة

وشارك الرئيس ىعبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان، مهنئًا رجال القوات المسلحة والشعب المصري بأسره بذكرى العاشر من رمضان التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء لتظل محفورة بحروف من نور في ذاكرة التاريخ.



