ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكشف عن شبكة مختصة في تبييض الأموال وتهرّبها بين تونس وبلدان أوروبية

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:55 م
الكشف عن شبكة مختصة في تبييض الأموال وتهرّبها بين تونس وبلدان أوروبية
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
بناءً على معلومات، تمكنت يوم 15 ماي 2019 وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، من الكشف عن شبكة مختصة في تبييض الأموال.

وتمّ القبض على 03  من عناصرها (أعمارهم تتراوح بين 29 و46 سنة، أحدهم من ذوي السوابق العدلية)، حيث يتولّى المعنيون الاتجار في المخدرات والعملة الصعبة، وتهريب مبالغ مالية متفاوتة في الاتجاهين بين تونس وبلدان أوروبية.

كما تمكنت الوحدات المذكورة من حجز مبلغ مالي قدره 35 ألف أورو و3 آلاف دينار تونسي، وكميات متفاوتة من مخدر "الكوكايين" وكمية من الأقراص المخدرة، وسبيكة دائرية الحجم من المعدن الأصفر و04 هواتف جوالة و02 سيارات، بلغت قيمتهم المالية الجملية حوالي 200 ألف دينار.

وبمراجعة القطب القضائي الإقتصادي والمالي، أذن بالإحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية