الكشف عن شبكة مختصة في تبييض الأموال وتهرّبها بين تونس وبلدان أوروبية

بناءً على معلومات، تمكنت يوم 15 ماي 2019 وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، من الكشف عن شبكة مختصة في تبييض الأموال.





وتمّ القبض على 03 من عناصرها (أعمارهم تتراوح بين 29 و46 سنة، أحدهم من ذوي السوابق العدلية)، حيث يتولّى المعنيون الاتجار في المخدرات والعملة الصعبة، وتهريب مبالغ مالية متفاوتة في الاتجاهين بين تونس وبلدان أوروبية.





كما تمكنت الوحدات المذكورة من حجز مبلغ مالي قدره 35 ألف أورو و3 آلاف دينار تونسي، وكميات متفاوتة من مخدر "الكوكايين" وكمية من الأقراص المخدرة، وسبيكة دائرية الحجم من المعدن الأصفر و04 هواتف جوالة و02 سيارات، بلغت قيمتهم المالية الجملية حوالي 200 ألف دينار.



