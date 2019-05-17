ضبط 500 كيلو هياكل دواجن ووراك وغلق مجزر غير مرخص في حملة مكبرة بالخانكة (صور) 

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تمكنت مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالخانكة، من ضبط 250 كيلو من هياكل دواجن و250 كيلو من وراك دواجن غير محتفظه بخواصها الطبيعية،وعلي الفور تم سحب العينات وتسليمها للمعامل المركزية بالقاهرة لفحصها كما تم تحرير محاضر للقرار 97 لسنه 1967 لعدم حمل المشتغلين شهادات صحية وتحرير محاضر 96 لسنه 1967 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية،وتحرير مذكرة لمجلس المدينة بالغلق لوجود خطر داهم علي الصحة العامه وعدم وجود ترخيص.



كما شنت الحملة التي قادها محمد محمد عبد العظيم مراقب اول الأغذية وعبدالكريم محمد يوسف مفتش الأغذية واسامه السيد ناصر مفتش الأغذية.



وأيمن عاطف أحمد مفتش الأغذية والشريف عادل الغرياني مفتش الأغذية،حملة علي عدد من المنشآت وتم سحب 20 عينة من الأغذية المختلفة لفحصها بالمعامل المركزية بمعرفة مكتب مراقبة الأغذية المركزي بالخانكة.



وتأتي تلك الحملة بتوجيهات من الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتورةألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام أغذية القليوبية وبدعم الدكتورة شادية مفيد يونس مديرة ادارة الخانكة والدكتور عواد أسعد شكشك المدير الوقائي بالإدارة، وذلك في اطار خطة المديرية بتشديد الرقابة على أعمال مراقبة الأغذية حرصا على حياة المواطنين وسلامتهم.



