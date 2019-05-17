رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف": الإسلام دين القيم والمُثل والأخلاق الراقية

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدين الإسلامي دين القيم والمثل والإخلاق الراقية، ومن هذه الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وحث على التخلق بها، خلق الكرم، فهو خلق من أخلاق المرسلين، وصفة من صفات الصالحين.





وأضاف طايع خلال خطبة الجمعة، بمسجد الروضة الشريفة بحلوان، أن الكرم صفة من صفات الحق تبارك وتعالى، واسم من اسمائه الحسنى، فاالله هو الجواد المعطي الذي لا يغلق بايه، مشيرا إلى أن شهر رمضان ولا زال شهر الجود والكرم ، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان.





واستشهد طايع، بقول ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أجود الناس ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدراسة القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة".





وتابع طايع أن شهر رمضان شهر الانتصارات، في الشهر الكريم كانت غزوة بدر، وأكرم الله المؤمنين بالنصر ، وفي شهر رمضان كان فتح مكة في السنك الثامنه من الهجرة، وفي العاشر من رمضان كان نصر أكتوبر حرب العزة والكرامة، التي أجبرت العالم كله على احترام مصر وقواتها المسلحة.



