أبدى التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي ثقته في الفوز على الزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





وقال لابا كودجو لصحيفة "هيسبريس" المغربية، قال كودجو: "أنا لاعب حاليا في نهضة بركان وفخور باللعب مع فريقي وأعتبر فرناندو توريس لاعب منتخب إسبانيا السابق مثلي الأعلى وأتمنى أن أسير على خطاه".

وأضاف لابا كودجو: "سنفوز على الزمالك في النهائي فعندما نصل للمباراة النهائية في البطولة الكونفيدرالية فهذا بمثابة الفوز بالكأس لذلك سنتسلح بالانسجام ف لدينا طاقم ومدرب يقومون بعمل جيد".