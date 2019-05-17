ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لابا كودجو: سنفوز على الزمالك

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:38 م
لابا كودجو: سنفوز على الزمالك
لابا كودجو
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أبدى التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي ثقته في الفوز على الزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 


وقال لابا كودجو لصحيفة "هيسبريس" المغربية، قال كودجو: "أنا لاعب حاليا في نهضة بركان وفخور باللعب مع فريقي وأعتبر فرناندو توريس لاعب منتخب إسبانيا السابق مثلي الأعلى وأتمنى أن أسير على خطاه".

 

 

وأضاف لابا كودجو: "سنفوز على الزمالك في النهائي فعندما نصل للمباراة النهائية في البطولة الكونفيدرالية فهذا بمثابة الفوز بالكأس لذلك سنتسلح بالانسجام ف لدينا طاقم ومدرب يقومون بعمل جيد".

 

 

Advertisements
المزيد عن: نهضة بركان مباراة الزمالك ونهضة بركان لابا كودجو الكونفيدرالية الزمالك ونهضة بركان الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية