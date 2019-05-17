لابا كودجو: سنفوز على الزمالك
الجمعة 17/مايو/2019 - 12:38 م
الفجر الرياضي
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أبدى التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي ثقته في الفوز على الزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال لابا كودجو لصحيفة "هيسبريس" المغربية، قال كودجو: "أنا
لاعب حاليا في نهضة بركان وفخور باللعب مع فريقي وأعتبر فرناندو توريس لاعب منتخب إسبانيا
السابق مثلي الأعلى وأتمنى أن أسير على خطاه".
وأضاف لابا كودجو: "سنفوز على الزمالك في النهائي فعندما نصل للمباراة
النهائية في البطولة الكونفيدرالية فهذا بمثابة الفوز بالكأس لذلك سنتسلح بالانسجام
ف لدينا طاقم ومدرب يقومون بعمل جيد".
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