شنّ حملة أمنية تسفر عن إيقاف عدد من المفتش عنهم بسوسة الجنوبية

قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية، بحملة أمنيّة يوم أمس الخميس 16 ماي 2019، وذلك للتّصدي لجميع الظّواهر والسّلوكيّات الإجراميّة، وكلّ ما من شأنه أن يخلّ بالأمن العامّ.





وقد أسفرت الحملة، عن أهمّ النتائج التّالية:





- إلقاء القبض على 09 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- تحرير 10 مخالفات مرورية.





- حجز 03 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- تحرير 03 محاضر جبائية و06 محاضر عدلية.





- تحرير 03 محاضر إقتصادية.