مجلس التعاون الخليجى: فرض تدابیر وقائیة على واردات المنتجات الكیماویة

قال الأمین العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، إنه تم فرض تدابیر وقائیة نھائیة على الواردات الخارجية من منتجات الملدنات الكیماویة.





وأوضح خلیفة العبري، الیوم الخمیس، أن اللجنة الوزاریة المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس أقرت توصیة اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولیة بفرض تدابیر نھائیة على شكل قید كمي ورسم جمركي موحد.





وأشار العبري، إلى حرص دول مجلس الخليج على حمایة صناعتھا والدفاع عن مصالحھا، مع التأكید على تمسكھا بانتھاجھا سیاسة الانفتاح الاقتصادي المبني على حریة التجارة.





وألمح، إلى أن دول المجلس بتبنیھا فرض التدابیر النھائیة على المتتجات الكيماوية تسعى لتحقیق مبدأ التجارة العادلة الذي أقرته منظمة التجارة العالمیة.





وذكر مدیر عام مكتب الأمانة الفنیة لمكافحة الممارسات الضارة بالأمانة، ریحان فایز، أن القرار اشتمل على فرض قید كمي ثابت لمدة ثلاث سنوات إلى جانب رسم جمركي یتناقص تدریجیا بشكل سنوي طوال فترة التطبیق یفرض بعد انتھاء القید الكمي.







