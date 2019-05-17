اجتماع لشرح تعديلات منظومة كارت الفلاح في كفر الشيخ (صور)

عقدت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إجتماعًا خاص خاص بمنظومة كارت الفلاح"الذكى"، وذلك لشرح تعديلات وتقارير جديده على المنظومة، بحضور المهندس فتحي البحيري، مسئول المنظومة بالمحافظة ومسئولي اجهزة الحاسب الالي الخاصة بالمنظومة على مستوى قطاعات المحافظة.



