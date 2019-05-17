اجتماع لشرح تعديلات منظومة كارت الفلاح في كفر الشيخ (صور)
الجمعة 17/مايو/2019 - 12:36 م
الفجر
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عقدت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إجتماعًا خاص خاص بمنظومة كارت الفلاح"الذكى"، وذلك لشرح تعديلات وتقارير جديده على المنظومة، بحضور المهندس فتحي البحيري، مسئول المنظومة بالمحافظة ومسئولي اجهزة الحاسب الالي الخاصة بالمنظومة على مستوى قطاعات المحافظة.
وبدأت المحافظة منذ نهايات العام الماضى، فى تسجيل أصحاب الحيازات الزراعية بمنظومة الكارت الذكي، ورفعهم لوزارة الإنتاج الحربى، وتم إستخراج عددًا منها للمزارعين، بالجمعيات الزراعية البالغ عددها 367 جمعية، من بينها 249 جمعية ائتمان، و59 جمعية إصلاح زراعي، و59 جمعية مراقبة، يوجد بها 550 ألف حائز تقريبًا.
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