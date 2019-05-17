الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتونس توقّع مذكّرة تفاهم مع لجنة إنتخابات المجالس البلدية بليبيا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بليبيا، اليوم الجمعة 17 ماي 2019، أنّ رئيسها سالم بن تاهية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، وقّعا أمس الخميس على مذكّرة تفاهم بمقر الهيئة بتونس العاصمة.





وقد تمّ توقيع المذّكرة بحضور الناطقة باسم اللجنة حسناء بن سليما،ن وممثّلة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات آمنة زغندة.



