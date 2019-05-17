الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتونس توقّع مذكّرة تفاهم مع لجنة إنتخابات المجالس البلدية بليبيا
الجمعة 17/مايو/2019 - 12:23 م
مروى الجلاصي
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أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بليبيا، اليوم الجمعة 17 ماي 2019، أنّ رئيسها سالم بن تاهية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، وقّعا أمس الخميس على مذكّرة تفاهم بمقر الهيئة بتونس العاصمة.
وقد تمّ توقيع المذّكرة بحضور الناطقة باسم اللجنة حسناء بن سليما،ن وممثّلة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات آمنة زغندة.
وأضافت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بليبيا، على صفحتها الرسمية بموقع 'فايسبوك'، أنّ هذه المذكّرة "تهدف إلى إنشاء علاقة تعاون وتبادل خبرات بين هيئة الإنتخابات بتونس واللجنة المركزية للإنتخابات بليبيا لدعم تطوير المؤسستين وتنمية قدراتهما وتعزيز مصداقية العمليات الإنتخابية في البلدين".
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