مستشار السيسي لـ"المصريين": "ثقوا أننا سنملأ الدنيا نورا"

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن المواطن المصري تعرض خلال السنوات الأخيرة لهجمات تشكيك في تاريخه.





وأشار "الأزهري"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، إلى أننا تعرضنا لحملات هجمومية على رموزنا التاريخية مثل صلاح الدين الأيوبي، بل وامتد الأمر إلى أن التشكيك في بناة الأهرامات، وأن من بنوه هم كائنات فضائية.



