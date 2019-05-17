مستشار السيسي لـ"المصريين": "ثقوا أننا سنملأ الدنيا نورا"
الجمعة 17/مايو/2019 - 12:27 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن المواطن المصري تعرض خلال السنوات الأخيرة لهجمات تشكيك في تاريخه.
وأشار "الأزهري"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، إلى أننا تعرضنا لحملات هجمومية على رموزنا التاريخية مثل صلاح الدين الأيوبي، بل وامتد الأمر إلى أن التشكيك في بناة الأهرامات، وأن من بنوه هم كائنات فضائية.
وشدد على أن المصريين يثقون ثقة مطلقة في مؤسسات دولتهم، ويعتزون بالقوات المسلحة، والأزهر الشريف، ونعمل على حل أي مشكلات تواجهنا، موجها رسالة للمصريين: "ثقوا أننا سنملىء الدنيا نورًا".
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